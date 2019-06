Südländisches Flair trotz Blitz und Donner

Einen besonderen Auftakt des Sommerfests hat es am Samstag mir der „Havanna Night“ in der Sandgrube in Rohrdorf gegeben. Dort gab es südländischen Flair – und das trotz Blitz und Donner. Livemusik, Cocktails und echte Havanna-Zigarren schufen dabei eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Von den aufziehenden Gewitterwolken ließen sich die Besucher der „Havanna Night“ nicht die Stimmung verderben. In den großen Partyzelten waren sie bei Livemusik von „Maik Dorado and the Session Band“ vor dem Regen geschützt und konnten so bis spät in die Nacht gemeinsam geiern.

Mit dem Sonnenschein steigt die Besucherzahl

Flotte musikalische Unterhaltung gab es am Sonntag auf dem Festplatz in der Sandgrube mit dem Musikverein Weiterdingen. Zur Mittagszeit hatte der Wettergott schließlich ein Einsehen. Mit dem aufkommenden Sonnenschein stieg die Besucherzahl. Auch die Bewirtung wurde gut angenommen.

Beim Nachmittagskonzert sorgte die Musikkapelle Rohrdorf für abwechslungsreiche Unterhaltung. Zum Festausklang am Sonntagabens sorgte die Musikkapelle aus Boll-Hechingen für Stimmung und gute Laune.

Abschluss des Sommerfests war der Feierabendhock am Montag. Bei kühlen Getränken kamen die Gäste noch einmal in der Sandgrube zusammen, die Musikkapelle Wasser spielte bis in die späten Abendstunden. Gesprächsthema war natürlich das Wetter, von dem das Fest über die drei Tage noch einigermaßen verschont wurde, wie der Borsitzende des Vereins Axtschlag, Eckehard Jäger, hervorhob.