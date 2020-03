Zu einem Feuerwehreinsatz in Meßkirch ist es am Dienstag gegen 11.45 Uhr in der Straße Am Unterwasser gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei einer Bewohnerin Rauchgeruch in ihrer Wohnung aufgefallen. Im Heizungskeller stellte sie fest, dass sich das Rohr der Heizung aus dem Kamin gelöst hatte. Ursache hierfür war Glanzruß im Rohr, der sich selbst entzündete. Die Frau kam mit dem Schrecken davon.