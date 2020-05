Rollerfahrerin verletzt sich

In der Ortsmitte von Meßkirch ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Rollerfahrerin gekommen. Nachdem eine 19-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz rückwärts in die Grabenbachstraße einfuhr, übersah sie eine verkehrsbedingt wartende Rollerfahrerin, das teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß stürzte die 60-Jährige auf den Gehweg und verletzte sich am Bein. Sie wurde vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.