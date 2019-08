Rockmusik im Nieselregen

Dreizehn Bands an zwei Tagen: Der Festplatz Stelle in Schwenningen ist am Wochenende wieder Mittelpunkt des dritten Hay-Mountain-Festivals gewesen. Die Mitglieder des gleichnamigen Vereins sorgten dabei für einen perfekten Ablauf des Spektakels. Musikfans jeden Alters waren teils von weither in die Strohparkgemeinde gekommen, um dabei zu sein.

Nach dem Erfolg der Vorjahre holten die Rockfans vom Heuberg dieses Jahr gleich dreizehn Bands auf die Bühne. Lob gab es dafür von allen Seiten – auch von den Künstlern. So sagte „Meister Chang“-Sänger Adam Schwenger am Freitagabend: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein paar nette Leute auf dem Dorf so ein riesiges Festival auf die Beine stellen. Da steckt echt Liebe drin.“

Auch Bürgermeisterin Roswitha Beck reihte sich in das bunt gemischte Publikum ein. „Die Mädels und Jungs vom Hay Mountain Verein organisierten ein tolles Fest“, lobte die Rathauschefin.

Dieses Jahr legte der Veranstalter großen Wert auf vielfältige Musikrichtungen, was dem Fest durch die Auswahl der Bands auch eine besondere Note gab. Die Party eröffneten die sechs Jungs der Schwenninger „Rock’n’Roll Company“ mit Hits der Rolling Stones, von BAP oder Eric Clapton. Weiter ging es mit „Invers“ aus Schwäbisch Gmünd, „Meister Chang“ aus Balingen, „The Story of March“ aus Reutlingen und „Burnin’ Alive“.

Die Fans tanzen im Vollmondschein

Top-Act am ersten Festivaltag war die fünfköpfige Band „Hellraisers and Beerdrinkers“ mit einer Mitschung aus Irish Folk und Polka, gepaart mit Ska und Reggae. Mit Gitarre, Akkordeon, Kontrabass, Schlagzeug und Banjo sorgten die fünf Jungs für beste Stimmung – auch nach Mitternacht. Dabei tanzten viele Fans unter freiem Himmel im Vollmondschein.

Auch am zweiten Festivaltag zogen die Bands die Musikfans in ihren Bann. „41 Blonde“ aus Tübingen servierte mit Titeln von „Fury in the Slaughterhouse“, „Cream“ oder Marc Cohn besondere Schmankerl. Eingebettet war der Auftritt zwischen den Punkrockern von „Die Zahnfee“ und „TH Number 74“ aus Backnang, die es krachen ließen.

Die Albstädter Band „Zippo kennt’s“ gab schon im Vorjahr ihre Visitenkarte beim Hay-Mountain-Festival ab. Auch am Samstag brachte die Band einen furiosen Auftritt auf die Bühne. Danach kamen mit „From Fall to Spring“, „Mom’s Day“ und „AOP“ drei weitere hochklassige Rockbands auf die Bühne, die das Publikum trotz dauernden Nieselregens völlig begeisterten.