Riskantes Wendemanöver

Ein 50-jähriger Fahrer eines Opel hat am Freitagabend auf der Hauptstraße in Meßkirch einen Unfall verursacht. Wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht, fuhr der Mann gegen 19 Uhr aus Richtung Adenauerplatz und wollte das Auto auf der Hauptstraße wenden. Dabei touchierte er einen geparkten VW Touran. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Opel-Fahrer fest, dass er wohl Alkohol getrunken hatte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.