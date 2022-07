Rind stirbt durch Stromschlag

Offenbar durch einen Stromschlag getötet worden ist ein Rind am Montagabend auf einem Hof in Hausen. Darüber informiert die Polizei am Dienstag.

Baum reißt Stromleitung mit sich

Während eines Unwetters kippte ein etwa 15 Meter hoher Baum um und beschädigte eine Stromleitung, die den nahegelegenen Rinderstall versorgte. Durch den abgerissenen Leitungsstrang erlitt das Tier offenbar an einem Futtertrog den tödlichen Schlag.

Personen wurden nicht verletzt, neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch der Notfalldienst des regionalen Stromnetzbetreibers vor Ort im Einsatz.