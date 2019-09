Rettungshubschraubereinsatz nach Unfall

Ein Unfall hat sich am Dienstag gegen 18 Uhr auf der B 313 zwischen Schwackenreute und Krumbach ereignet. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Richtung Krumbach und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch sein Auto vom Bankett wieder auf die Straße zu lenken, übersteuerte er und kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto und blieb im Grünstreifen auf der Seite liegen. Der 20-Jährige konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und wurde zur Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.