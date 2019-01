Reitze verabschiedet Helga Frick nach 43 Jahren im Amt

Im Bürgerhaus St. Wendelin in Thalheim hat der Neujahrsempfang der Gemeinde stattgefunden. Bürgermeister Armin Reitze konnte eine große Anzahl überwiegend ehrenamtlich tätige Bürger und unter ihnen auch Ehrenbürger Heinrich Güntner begrüßen.

Einen besonderen Leckerbissen bot Annette von Bischopinck. Mit der Gitarre erfreute sie die Besucher mit eigenen Liedern so „Das Lied vom Fluss an der schönen Donau“ und „Jeden Tag ein Abenteuer“. Die Zuhörer hatte sie zum Mitsingen aufgefordert und so kam gleich eine tolle Stimmung im Wendelinisaal auf.

In seiner fast einstündigen Neujahrsansprache gab Bürgermeister Armin Reitze einen umfassenden Jahresrückblick und verwies auf besondere Vorhaben im neuen Jahr . Erfreulicherweise gab es bei der Einwohnerentwicklung eine leichte Aufwärtsbewegung. Der Stand derzeit liegt bei 2134 Einwohnern. Es gab 141 Wegzüge aber auch 137 Zuzüge. Im Standesamt wurden 29 Geburten verzeichnet es gab 22 Sterbefälle.

Ansteigend sei die Beschäftigtenzahl mit 810 Auspendlern und 440 Einpendlern. Einen Rückgang gab es bei den arbeitslos gemeldeten Bürgern auf nun 16.

Im Baubereich läuft es derzeit besonders gut. 2018 stieg die Bausumme auf über sieben Millionen Euro an, so Reitze. Als ELR Schwerpunktgemeinde wurden viele private Wohnungsvorhaben bewilligt, auch für 2019 sind neue Anträge gestellt worden. Die Planung und Ausschreibung zum Umbau des Alten Rathauses zu einem Haus der Vereine sind 2018 beschlossen worden. In diesem Jahr könne mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Arbeiten zur Nahwärme im Bioenergiedorf Kreenheinstetten sind seit März 2018 im Gange, die ersten Haushalte von den über 70 Anschlüssen werden bereits mit Wärme vom Bäumlehof versorgt.

Glasfaserkabel verlegt

Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde auch gleichzeitig das Glasfaserkabel mitverlegt, somit haben 170 Haushalte in Kreenheinstetten und Leibertingen die Möglichkeit, das schnelle Internet zu nutzen, so der Rathauschef. Zum Thema Erneuerbare Energien beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Planung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage in Lengenfeld. Die Umsetzung durch die EnBW ist für 2019 geplant.

Reitze sprach noch die hohe Verschuldung der Gemeinde an. Er mahnte zur Investitionszurückhaltung. „Wir müssen die Konsolidierung des Haushalts ohne Neuverschuldung durchführen.“ Bereits beschlossene Vorhaben sind 2019 noch durchzuführen, so die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs und der Rathausumbau in Thalheim. Reitze berichtete über das erste Jugendbeteiligungsprojekt. So konnte zum Jahresende in Leibertingen ein neuer Bolzplatz eingeweiht werden.

Für die vertrauensvolle Mitarbeit bedankte sich Bürgermeister Reitze bei den Gemeinderäten, Ortsvorstehern und allen Ehrenamtlichen in der Gemeinde. Für die bevorstehende Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai wünsche er sich eine gute Wahlbeteiligung mit vielen Kandidaten, die ehrenamtlich Mitverantwortung übernehmen.

Unter großem Beifall verabschiedete Reitze seine allseits geschätzte Mitarbeiterin Helga Frick in den Ruhestand. Sie war seit 1975, also 43 Jahre, in der Gemeindeverwaltung tätig. Ebenso mit einem Präsent und Dankesworten wurde Bernd Bücheler verabschiedet. Er war seit 2001 als Mitarbeiter im Bauhof beschäftigt. Ferner verabschiedet wurde Gertrud Möhrle. Sie war seit 2011 bei der Gemeindeverwaltung über die Deutsche Post beschäftigt.