Rauch sorgt für Feuerwehreinsatz

Wegen eines Brandalarms ist die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen am Sonntag gegen 12 Uhr in die Hauptstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus hatte ausgelöst und Anwohner verständigten den Notruf. Da die Tür der betreffenden Wohnung nicht geöffnet wurde, verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt, das teilt die Polizei mit. Als Ursache machten die Wehrleute Rauch aus einem benachbarten Kamin aus. Dieser war durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung geweht worden und hatte dort für die Alarmauslösung gesorgt.