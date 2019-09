Rat stellt die Weichen für ein neues Pflegeheim

Der Gemeinderat in Stetten am kalten Markt hat in seiner jüngsten Sitzung die Basis für den Bau eines neuen Pflegeheims gelegt. Um dieses realisieren zu können wurde einstimmig beschlossen, den Bebauungsplan „Im Kleebühl“ zu ändern. Investor ist das Unternehmen „Deutschland.Immobilien“ aus Hannover, das deutschlandweit bereits ähnliche Projekte entwickelt und realisiert.

Wie Bürgermeister Maik Lehn erläuterte, muss der Bebauungsplan geändert und erweitert werden, um die Voraussetzungen für den Neubau und die Sicherung des Altbestandes zu schaffen. Denn der Altbestand, also das bisherige Pflegeheim Silberdistel, wird in das Konzept eingebunden. Die Neubauten werden ihren Platz auf der danebenliegenden Wiese einnehmen.

Die bislang als landwirtschaftliches Grünland genutzten Flächen sind im Besitz der Gemeinde. Die Änderung des Bebauungsplans ermöglicht die nötige Grundstückserweiterung. Die noch bestehenden Hochspannungsleitungen sollen im Zuge der Bauausführungen entfernt beziehungsweise versetzt werden. Der vorhandene Baumbestand auf dem Flurstück soll weitgehend erhalten bleiben.

Bedarf an Pflegeplätzen und altersgerechten Wohnungen steigt

Wie der Bürgermeister ausführte, ist der Bedarf an Pflegeplätzen und altersgerechten Wohnungen in der Heuberggemeinde gestiegen. Hinzu kommt die bevorstehende Schließung des Pflegeheims Silberdistel, das bisher von der Ameos-Gruppe betrieben wurde. Außerdem habe die neue Heimplatzverordnung mit der Vorgabe von Einbettzimmern die Plätze zusätzlich verknappt.

Mit dem neuen Investor beabsichtige die Gemeinde, westlich der Ortskernbebauung zwischen Albstraße und Schwenninger Straße ein neues Pflegezentrum zu bauen und neue Wohnformen zu schaffen. So soll das bisherige Pflegeheim Silberdistel zum Betreuten Wohnen umgebaut werden, erklärte Lehn.

Der Bestand der Pflegeplätze soll somit auf 80 erhöht werden. Außerdem würden Personalwohnraum und Stellplätze geschaffen. In der kommenden Gemeinderatssitzung am 14. Oktober wird ein Vertreter der Investorfirma und des Planungsbüros anwesend sein und das Projekt ausführlich vorstellen, kündigte der Bürgermeister an.

Büro aus Balingen erstellt den neuen Bebauungsplan

Mit der Erstellung des Bebauungsplans ist das Büro Fritz und Grossman aus Balingen beauftragt worden. Das Gebiet wird als Mischgebiet ausgewiesen und umfasst eine Fläche von 1,1 Hektar, wovon die erweiterte Fläche etwa 8500 Quadratmeter ausmacht. Das Areal schließt unmittelbar an das bestehende Gewerbegebiet an und wird im Norden durch die Albstraße begrenzt und im Osten durch die Schwenninger Straße. Südlich und westlich schließen sich landwirtschaftlich genutzte Grundstücke und Grünflächen an.

Mit dem Aufstellungsbeschluss der jüngsten Sitzung werden die Vertreter öffentlicher Belange über das Vorhaben informiert und um Stellungnahme gebeten. Nach Berücksichtigung der öffentlichen Belangen und weiteren Beratungen wird eine Satzung erarbeitet und vom Rat beschlossen, so dass das Vorhaben schließlich dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt werden kann.