Rat schlägt Standorte für Funkmast vor

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dem Vorschlag des Ortschaftsrates in Bezug auf die Standprüfung eines möglichen Mobilfunkmastes zu folgen. Demnach sollen die drei folgenden Standorte der Deutschen Telekom Technik GmbH zur Prüfung vorgeschlagen werden: 1. beim Wasserreservoir, 2. im Gewann „Am Ebinger Weg“ in Verlängerung der Amerikastraße und 3. beim Bürgerhaus bei der Hohenzollernhalle.

Sobald über die Prüfungen ein Ergebnis vorliegt, würden der Ortschafts- und Gemeinderat unterrichtet, sodass auf dieser Basis weitere Schritte eingeleitet werden können, sagte Bürgermeister Maik Lehn. Die Deutsche Telekom, Betreiberin eines flächendeckenden Mobilfunknetzes für Sprach- und Datenübertragungen für rund 40 Millionen Kunden, hat gegenüber der Gemeinde bekundet, dass sie den Standort Frohnstetten ausbauen möchte.

Aufgrund des immer weiter steigenden Mobilfunkverkehrs sei der Aufbau einer Mobilfunkstation mit GSM-, UMTS- und LTE-Technik notwendig, zitierte Lehn die Argumente der Telekom. Der Netzbetreiber habe der Gemeinde die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb von acht Wochen mögliche Standorte vorzuschlagen, die seitens der Telekom ergebnisoffen auf funktechnische und wirtschaftliche Eignung geprüft werden sollen. Die Antennenanlage sollte die umliegenden Bebauung und auch die Bäume überragen.

Sollten keine geeigneten Bauwerke verfügbar sein, soll nach geeigneten Flächen für die Errichtungen eines Funkmastes gesucht werden. Die Telekom habe zur Konkretisierung eines Standorts in Frohnstetten die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) beauftragt, die sich bei planungs- oder baurechtlichen Anforderungen an die Gemeinde wenden wird. Die Deutsche Telekom verweise in ihrem Schreiben darauf, dass diese Standortsuche keine rechtsverbindliche Verpflichtung zur Bereitstellung einer Mobilfunkversorgung seitens des Netzbetreibers bestehe, informierte Lehn.

Großes Mobilfunkloch bei Frohnstetten

Die Verwaltung habe das Mitwirkungsangebot der Telekom natürlich angenommen und in Absprache mit dem Gemeinderat den Ortschaftsrat Frohnstetten gebeten, entsprechende Standorte für einen potenziellen Funkmasten vorzuschlagen. „Ein Ausbau des Mobilfunknetzes würde die Zukuknft der Mobilfunkversorgung nachhaltig begünstigen“, unterstrich Lehn insbesondere mit Blick auf das Frohnstetter Gewerbegebiet, das derzeit zum großen Teil noch in einer Mobilfunk-Versorgungslücke liegt.

Damit rannte der Bürgermeister bei den Räten und Orstvorsteher Johann Sessler offene Türen ein, wenngleich die örtliche Topografie sowie mehrere FFH-Schutzgebiete rund um Frohnstetten die Standortsuche deutlich erschwert haben. „Die genannten möglichen Standorte sind nur Vorschläge“, wollte der Bürgermeister mit Blick auf die Bevölkerung deutlich gemacht wissen. Es sei noch garnichts beschlossen, deshalb sollten auch keine Rückschlüsse gezogen werden, wenn die Leute der DFMG demnächst mit ihrem Prüfungsauftrag in Frohnstetten tätig werden.