Rat beschließt Netto-Umbau

Nichts bleibt, wie es ist. Diese alte Weisheit scheint sich auch in der Stettener Einkaufslandschaft zu bewahrheiten, wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu erfahren war. Denn das Gremium hat beschlossen, dem Umbauantrag „eines bestehenden Netto-Marktes in der Lagerstraße 31“ zuzustimmen.

Bei dem jetzigen Netto-Getränkemarkt soll demnach eine neue überdachte Anlieferungsrampe gebaut sowie im Eingangsbereich eine „Bake-off“- oder Aufbackstation eingebaut werden. Des Rätsels Lösung, warum der vor gar nicht allzu langer Zeit eröffnete Getränkemarkt einen Backshop, eine neue Anlieferungszone und anderes braucht, lieferte Bürgermeister Maik Lehn. „In diesen Getränkemarkt will Netto wieder als Vollsortimenter einziehen“. Wer die Geschichte des Netto-Markendiscounters in der Friedenstraße Ecke Albstraße kennt, wird wissen, dass das Unternehmen vor rund zehn Jahren mit allen Mitteln durchgesetzt hatte, dort auf einer Fläche von 5350 Quadratmetern einen Neubau mit einem 85 Stellplätze umfassenden Parkplatz hinzusetzten, ansonsten wäre Netto für immer aus der Heuberggemeinde verschwunden. Um das zu verhindern, hatte die Gemeinde seinerzeit gegen zeitweilige Widerstände aus Teilen der Bevölkerung und des Gemeinderats das als „Festwiese“ bekannte und genutzte Areal zum Bau des neuen Netto-Markts freigegeben.

In der Folge musste der seinerzeit in der Lagerstraße 31 existierende Edeka-Vollsortimenter schließen, worauf ein Discounter der Kette „Treff 3000“ in dem Gebäude eröffnete und 2018 wieder schloss. Danach richtete Netto dort ein Getränkemarkt ein. Nun also scheint Netto das einst so hart erkämpfte Geschäft auf der Festwiese wieder aufgeben zu wollen und am anderen Ende des Ortes statt Getränke wieder Lebensmittel anzubieten. Was dann mit dem Ladengeschäft auf dem Festwiesenareal geschehen soll, scheint niemand zu wissen, auch der Bürgermeister nicht, wie er auf Nachfrage deutlich machte. Da der Rampenanbau im nördlichen Grundstücksteil die Baugrenze um über 1,70 Meter überschreitet, stimmte der Gemeinderat der Befreiung von den Vorschriften des Bebauungsplans zu, vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung durch das Landratsamt Sigmaringen. Die Befreiung wird damit begründet, dass das bestehende Gebäude nur eine ebenerdige, nicht überdachte Anlieferungszone besitzt, die nicht mehr den Anforderungen entspricht.

Die bisherige Verkaufsfläche des Getränkemarkts erweitert sich nach dem Umbau um 35,55 Quadratmeter auf 883,74 Quadratmeter. Zum Vergleich: Der bestehende Netto-Markt auf dem Festwiesen-Areal hat eine Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern.