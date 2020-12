Randalierer in Stetten unterwegs

Am frühen Samstagmorgen zwischen 2 und 3.30 Uhr haben sich laut Angaben eines Zeugen etwa acht lärmende Personen in der Lagerstraße aufgehalten, Flaschen auf Straßenlaternen geworfen sowie gegen einen Zigarettenautomaten getreten. Die Randalierer sind laut Polizeibericht dunkel gekleidet sowie zwischen 18 und 21 Jahren alt gewesen. Sie gingen in Richtung Huldenberg weiter. Die Überprüfung der Polizei ergab weiterhin, dass bei einem in der Nähe befindlichen Geschäft die Schaufensterscheibe eingeschlagen und Teile der Dekoration auf die Straße gestellt wurden. An einem anderen benachbarten Geschäft wurde ein Schild weggerissen und an einem Wohnhaus eine Jalousie beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Stetten ermittelt und nimmt Hinweise unter Telefon 07573/815 entgegen.