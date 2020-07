Radfahrer stürzt über gespanntes Seil

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer erlitt am Donnerstag gegen 10.30 Uhr leichte Verletzungen, nachdem er in der Hofstraße ein über den Radweg gespanntes Seil zu spät erkannte und dadurch zu Sturz kam.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 48-Jähriger das Seil beim Viehtrieb zwischen zwei Zäunen über den Donautalradweg gespannt. Der Radfahrer konnte auf dem abschüssigen Weg nicht rechtzeitig bremsen und stürzte.

Er erlitt leichte Verletzungen in Form mehrerer Schürfwunden. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 48-Jährigen.