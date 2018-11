Räte ändern die Hauptsatzung

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einige Vorschriften der gemeindlichen Ortssatzung und damit zusammenhängende weitere Satzungen geändert, beziehungsweise neu gefasst. Darunter fiel auch der Paragraf 25 der Gemeindeordnung, der die Anzahl der Gemeinderäte festlegt. Nach einiger Diskussion beschloss der Rat mit Blick auf die kommenden Kommunalwahlen, die Anzahl von bisher 14 Gemeinderäten auf 12 zu senken.

Der genannte Paragraf ordnet die Zahl der Räte nach Größengruppen entsprechend der Einwohnerzahl zu. Derzeit zählt die Gemeinde Stetten am kalten Markt rund 4800 Einwohner, in besten Zeiten waren es 5600. Die Regelung besagt, dass bei Gemeinden mit mehr als 3000, aber nicht mehr als 5000 Bürgern, 14 Räte möglich sind. Wie Bürgermeister Maik Lehn deutlich machte, lag die Einwohnerzahl am 30. September 2017 schon unter der 5000er-Marke – zum Stichtag 30. September 2018 waren es 4807. Nach der nächst niedrigen Gemeindegrößengruppe „wären bei der nächsten Kommunalwahl nur noch 12 Gemeinderäte zu wählen“, so der Bürgermeister.

Natürlich gebe es viele verschiedenen Argumente, ob 14 oder 12 Räte für die Gemeinde besser seien. „Aber“, so Lehn, „die Verwaltung vertritt den Standpunkt, dass gute und zukunftsträchtige Ratsarbeit nicht von der Anzahl der Räte abhängt.“ Vielmehr käme es darauf an, dass die Fraktionen „ihre“ Wahlvorschläge mit „guten“ Bewerbern, die sich für das Gemeinwohl in Stetten bemühen wollen, besetzen. Die Fraktion der Freien Wähler mit Walter Sambil, Daniel Sauter und Adrian Schiefer vertraten die Meinung, es bei 14 zu belassen, damit „eine höhere Vielfältigkeit gewährleistet ist und sich die Chance für die Ortsteile erhöht, einen Rat, eine Rätin zu stellen.“ Hier merkte Lehn an, dass es eher an den Teilorten liegt, Kandidaten zu stellen und auch zu wählen, weniger an der Gesamtzahl der Räte.

Kandidaten sei sowieso schwierig

Und gute Kandidaten für diese ehrenamtliche Kommunalpolitik zu finden, sei immer schon alles andere als einfach gewesen. Das habe sich schon bei den vergangenen Kommunalwahlen gezeigt, dass es immer schwieriger werde, die Wahlvorschläge mit der nötigen Anzahl an Bewerbern zu besetzen. Insofern sei es nur folgerichtig, die Anzahl der Gemeinderäte an der nächstniedrigeren Gemeindegrößengruppe auszurichten.

Eine weitere Änderung betraf die Bestimmung zur Bildung von Ausschüssen und deren Befugnisse. Die bisherige Satzung hat den drei Ausschüssen – den Verwaltungsausschuss, den technischen Ausschuss und den Umlegungsausschuss – im Rahmen ihrer Zuständigkeit und den dazugehörenden Wertgrenzen ermöglicht, selbstständig anstelle des Gemeinderats zu entscheiden.

Da diese grundsätzliche Zuständigkeit in der Vergangenheit aus praktischen Gründen nicht mehr strikt eingehalten worden ist, schlug Lehn im Einvernehmen mit der Verwaltung vor, den Ausschüssen ihre beschließende Funktion zu entziehen und sie in eine beratende zu verwandeln. Begründet wurde dies mit dem unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand, den die bisherige Regelung beinhaltet hatte: einmal pro Monat eine Gemeinderatssitzung, eine Sitzung des Verwaltungsausschusses und eine Sitzung des technischen Ausschusses. Da zudem die Themen der Ausschüsse für den Gesamtgemeinderat von großer Bedeutung und Wichtigkeit seien, lege es nahe, die Ausschussmitglieder von der Last der Beschlussfähigkeit zu entbinden und sie in beratende Ausschüsse zu verwandeln.

Dies konnten die allermeisten Ratsmitglieder mittragen, nur Adrian Schiefer sprach sich dagegen aus.