Projekt will Kindern Schulbildung in Gambia ermöglichen

Fünf Tage in der Woche zur Schule zu gehen, mit den Klassenkameraden auf dem Pausenhof über die angesagte Band zu sprechen, ist in Deutschland für Schüler und Schülerinnen fast normal, abgesehen von der Coronazeit. In Gambia ist das nicht so einfach und vor allem teurer, denn um in die Schule gehen zu können, muss Schulgeld gezahlt werden, hinzu kommen noch weitere Ausgaben. Um mehr jungen Menschen den Schulbesuch zu ermöglichen, sammelt der Stettener Verein „Diabetes-Projekt The Gambia“ Geld.

Preise steigen stetig

Die Idee dazu entstand recht früh, wie der Vorsitzende Roland Schindler sagt. Grundsätzlich hilft der Verein Menschen mit einer Diabeteserkrankung durch Insulinspenden und weiteren wichtigen Hilfsmitteln.

Bei den Besuchen ist dem Ehepaar Schindler, die beide im Verein aktiv sind, aufgefallen, dass es den Menschen schwer falle, ihre Kinder langfristig in die Schule zu schicken, da sie sich den Beitrag nicht leisten können. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ im Rahmen der „Helfen-bringt-Freude-Aktion“ erklärt der Vereinsvorsitzende, warum das so ist.

„Es ist meist so, dass nur einer in der Familie einen festen Job hat, manchmal verdient auch der älteste Sohn noch was dazu, aber das reicht mittlerweile kaum, um über die Runden zu kommen“, fasst es Schindler zusammen. Er berichtet von einem Mann, der pro Monat 3600 Dalasi Lohn bekommt, das seien allerdings etwa 70 Euro.

Roland Schindler bei einem Besuch in Gambia. Hier ist er mit einem weiteren Jugendlichen zu sehen, der Hilfe vom Verein erhält. Muhammed Jaiteh macht eine Ausbildung an einer weiterführenden Schule. (Foto: Diabetes-Projekt The Gambia)

Reis ist ein Grundnahrungsmittel in Gambia und hier sind die Preise angestiegen, so könne sich der Mann für sein Gehalt lediglich zwei 50 Kilogramm Säcke leisten, da einer momentan 1800 Dalasi koste.

Da sind 120 Euro Schulgeld pro Jahr kaum finanzierbar, schon gar nicht, wenn die Familie mehrere Kinder habe. Daher habe der Verein Patenschaften ins Leben gerufen, die diese Summe für die Kinder aufbringt, um den Schulbesuch zu sichern.

Die gambischen Kinder durchlaufen zwölf Klassen, diese sind in drei Abschnitte aufgeteilt, ähnlich wie in Deutschland, von der Grundschule geht es in die weiterführenden Klassen und dann in Richtung Highschool. Für Schindlers ist es wichtig, so vielen Kindern wie möglich, die Schulbildung zu ermöglichen, damit sie später mehr Chancen haben. Gambia ist laut dem Vereinsvorsitzenden keine Industrienation, in Teilen des Landes leben die Menschen eher vom Tourismus.

Sonst bleiben die Kinder auf der Strecke. Roland Schindler

Schule sei schlichtweg nötig, „sonst bleiben die Kinder auf der Strecke“, sagt Schindler. Er erwähnt, dass die gambische Regierung darüber nachdenke, den Schulbesuch der ersten bis vierten Klasse für Mädchen kostenfrei zu machen, „aber das ist ja nur ein Teil der Kosten“, merkt der Stettener an.

Wie in Deutschland auch, muss der Weg in die Schule organisiert und finanziert werden, mit den steigenden Preisen für Benzin und Diesel wird auch dieser Posten teurer. Zudem gibt es in Gambia Schuluniformen, die gekauft werden müssen sowie die passenden Schuhe und selbstverständlich das Schulmaterial.

Zehntausende Dalasi für den Schulbesuch

Die Kosten summieren sich und belaufen sich in einem Beispiel, das Schindler vorlegt auf 13.450 Dalasi, aber ohne Uniform und Busgeld. Damit keine Gebühren für Transaktionen anfallen, arbeitet der Verein in Gambia mit einem Gasfabrikant zusammen. Dieser ist jedoch schwer erkrankt und so verzögerte sich eine Schulgeldzahlung für ein 15-jähriges Mädchen.

Beim kürzlichen Besuch in Gambia, der immer privat und nicht aus den Spenden finanziert wird, hat der Verein das allerdings direkt geklärt und die Zusammenarbeit neuaufgestellt. Durch einen Wechselkurs bei gewissen Banken, gehe sonst zu viel Geld verloren, begründet Schindler die Beweggründe.

Er und die Vereinsmitglieder hoffen, dass sich auch künftig Menschen finden, die bereit sind, Kindern die Schulbildung zu ermöglichen.