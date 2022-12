Posierende Motorradfahrer aus der Göge

Die stolz posierenden Motorradfahrer aus der Göge aus den 1920/30er Jahren stehen für die in der Zwischenkriegszeit auch im ländlichen Oberschwaben beginnende Individualmotorisierung. Anfänglich waren es im Wesentlichen nur die dörflichen Honoratioren wie der „Doktor“, Pfarrer oder Kaufmann, die sich einen Pkw leisten konnten.

Dass unter den Autofahrern der ersten Stunden vereinzelt auch Frauen zu finden sind, belegt der Führerschein von Frida Burth aus Tafertsweiler aus dem Jahr 1926, der zusammen mit dem Motorradfahrerfoto ebenfalls in der Ausstellung „Das Gedächtnis des Landkreises. Das Kreisarchiv Sigmaringen: Aufgaben, Bestände, ausgewählte ‚Schätze‘“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch präsentiert wird. Eine Alternative zu dem für breite Bevölkerungskreise noch nicht erschwinglichen Automobil wurde in der Zwischenkriegszeit das Motorrad als zumal bei jüngeren Männern beliebtes Fortbewegungsmittel in Beruf und Freizeit. Vereinzelt bereits in den 1930er Jahren und verstärkt nach 1950 motorisierte sich dann auch die Landwirtschaft, wo dann innerhalb weniger Jahre der Traktor („Bulldog“) die Zugtiere in Gestalt des Pferdes bei den größeren Bauern und der Kuh bei den Kleinbauern verdrängte.

Das Motorradfahrerbild findet sich in dem rund 1800 Glasnegative umfassenden Fotonachlass von Hugo Fränkel im Kreisarchiv, der in exemplarischer Art und Weise das sich wandelnde Dorfleben in der Göge zwischen dem Ersten Weltkrieg und den Anfangsjahren der nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft dokumentiert und illustriert. Der landwirtschaftlich geprägte dörfliche Alltag ist dabei ebenso ein Thema wie der kirchlich bestimmte Jahreslauf, die weltlichen Feste und hier zumal die Fasnet, die spärlichen Freizeitvergnügungen, die auch auf dem Dorf aufkommende NS-Bewegung und eben das anbrechende technische Zeitalter mit der Elektrifizierung und Motorisierung. Fotos von aufgebahrten Kindern verweisen auf die bis ins 20. Jahrhundert hinein hohe Kindersterblichkeit. Eine kleine Auswahl von Fotos aus dem Fränkel-Nachlass ist in der Ausstellung in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch sowie in dem begleitend dazu erschienenen Katalogbuch zu sehen. Die Ausstellung ist in der Kreisgalerie bis 12. März jeweils von Freitag bis Sonntag sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.