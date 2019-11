Polizei zieht Lastwagen aus dem Verkehr

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen haben im Rahmen der Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 311 bei Leibertingen einen Lastwagen mit Anhänger kontrolliert. Dabei stellten sie sowohl an der Zugmaschine als auch am Hänger diverse Mängel fest und ordneten daraufhin die Vorführung des Gespanns bei einem Sachverständigen an. Im Rahmen dieser Überprüfung wurden am Zugfahrzeug acht sowie am Anhänger zehn erhebliche Mängel festgestellt, die eine Untersagung des weiteren Betriebs der Fahrzeuge nach sich zogen. Gegen den 40-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da der Mann keinen regelmäßigen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.