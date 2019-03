Polizei sucht Zeugen für Schlägerei

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Dienstag gegen 00.15 Uhr in der Alten Pfarrstraße. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde auf einer Fasnetveranstaltung von einer etwa zehnköpfigen Personengruppe aufgefordert, mit nach draußen zu kommen. Dort sollte offenbar ein zuvor stattgefundener Streit, in den der 17-Jährige schlichtend hatte eingreifen wollen, geklärt werden. Vor der Scheune wurde der Jugendliche dann von mehreren Personen mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Bislang sind zwei Tatverdächtige bekannt, zu zwei weiteren wird um Hinweise gebeten. Die Männer, die vom Tatort flüchteten, trugen ein blaues Oberteil und ein rotes Halstuch. Sachdienliche Hinweise zu den Vorgängen sind an die Polizei Stetten am kalten Markt, Telefonnummer 07573/815, erbeten.