Polizei sucht nach Zugmaschinenfahrer

Um eine Kollision zu verhindern, ist am Dienstag gegen 12.15 Uhr ein 18-jähriger Toyota-Fahrer einem unbekannten Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine ausgewichen, kam nachdem er nach rechts auf das unbefestigte Bankett ausgewichen war, ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Daimler-Benz eines 60-Jährigen, der hinter der landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhr. Ohne Anzuhalten, fuhr der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine weiter. An den zwei Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt; Telefon 07573/815, in Verbindung zu setzen.