Polizei sucht Fahrer mit silbernem Kombi

Ein 26-jähriger Kurierfahrer hat am Dienstagmittag um 15.30 Uhr ein Verkehrszeichen in Nusplingen gestreift, weil ihm eigenen Angaben zufolge ein silbernes Auto teils auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der 26-Jährige war mit dem VW-Transporter auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Sigmaringen unterwegs, heißt es in der Polizeimeldung.

Der entgegenkommende silberne Kombi soll zu weit links gefahren sein, sodass der Transporter-Fahrer nach rechts ausweichen musste und dabei das Verkehrsschild streifte. Der Kombifahrer setzte seine Fahrt unvermittelt in fort. Am Verkehrszeichen entstand kein Sachschaden, während dieser am VW auf etwa 2000 Euro beziffert wird. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen silbernen Kombi geben können, sich unter Tel. 07573 / 815 zu melden.