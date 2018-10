Polizei klärt Einbruch auf und nimmt die Täter fest

Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einem Verkaufsraum haben Polizisten gegen einen 23- und einen 19-Jährigen ermittelt, die am vergangenem Freitag gewaltsam in eine Buchhandlung eingedrungen sind und mehrere Zigarettenpackungen gestohlen haben. Das Meldet jetzt die Polizei in einer Pressemitteilung. Durch einen Hinweis konnten beide Täter in einer Gartenlaube festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden. Zudem können dem 23-Jährigen weitere Einbrüche in die Buchhandlung nachgewiesen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Hechingen Haftbefehl gegen den 23-jährigen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.