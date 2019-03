Polizei geht von Brandstiftung aus

Zu einem Brandeinsatz an die Burgruine Waldsberg bei Sauldorf-Krumbach sind Feuerwehr und Polizei am frühen Freitagmorgen kurz vor 3 Uhr alarmiert worden. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein an der Burgmauer angebauter Holzstadel mit Theke und angrenzender Bühne nahezu vollständig abgebrannt war. Nachdem der Stadel über keinerlei Elektroversorgung verfügte und technische sowie natürliche Ursachen nahezu ausgeschlossen werden können, muss nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen von Brandstiftung ausgegangen werden. Sachdienliche Hinweise erbittet hierzu das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040.