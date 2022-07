Pilgern von Nusplingen zum Kloster Beuron

Von der Alten Friedhofskirche in Nusplingen zur Klosterkirche St. Martin/Beuron im Donautal startet am Samstag, 23.Juli, um 9.30 Uhr ein Pilgerweg. Die rund 18 Kilometer werden in fünf Stunden gelaufen, in Gnadenweiler ist eine Vesperpause geplant, ebenso ein Ausklang in Beuron selbst. Um 9 Uhr ist an der Bushaltestelle/ Parkplatz Abteikirche Gelegenheit zur Mitfahrt in Richtung Nusplingen. Ein Rücktransfer wird vor Ort organisiert.

Um etwa 9.30 Uhr startet das Pilgern mit einer Andacht in oder vor der Friedhofskirche. Der Pilgerweg führt durch das Bäratal über die Ortskirche St. Johannes Bap./Bärenthal zur Kapelle Maria Mutter Europa und zum Cafe Kapellenblick in Gnadenweiler. Nach einer Stärkung geht es weiter Richtung Beuron, wo der Pilgerweg zu Ehren des Apostels Jakobus (Santiago de Compostela, Namenstag 25. Juli!) in der Gnadenkapelle der Klosterkirche mit einer Andacht schließt und mit einer Stärkung im Hotel Pelikan ausklingt. Um 18 Uhr ist abschließend Gelegenheit zum Besuch des Abendgebetes der Mönche in der Abteikirche. Die Ausrichtung und Begleitung der Pilger liegt bei der Beuroner Jakobspilger Gemeinschaft. Infos findet man auf der Homepage www.via-beuronensis.de