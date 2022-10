Philosophieveranstaltungen zu Martin Heidegger

Die Museumsgesellschaft bietet wieder das Philosophische Café im Schlosskeller Meßkirch an. Die Gesprächsrunde unter der Leitung von Alfred Denker findet am Mittwoch, 26. Oktober, von 19 bis 21.30 Uhr statt und richtet sich auch an Teilnehmer ohne Fachkenntnisse. Im Mittelpunkt steht das Thema „Herbst des Lebens“, da Martin Heidegger einer der Denker ist, die sich dieser Frage nach dem Lebensalter gestellt haben. Der Zutritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wie die Museumsgesellschaft weiter mitteilt, findet zum Monatsende in Schloss Meßkirch von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Oktober, ein mehrtägiges Lektüreseminar statt. Dieses wird ebenfalls von Alfred Denker betreut. In diesem Seminar werden sich die Teilnehmer mit dem Vortrag „Der Weg zur Sprache“ von Martin Heidegger befassen. Das Seminar hat einen einführenden Charakter und richtet sich an alle, die Interesse am Denken Martin Heideggers haben. Anmeldungen sind bei der Tourist-Information Meßkirch bis zum 24. Oktober möglich: Telefon