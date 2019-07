Pfiffige Ideen für das Bildungswerk

Mit einem bunten Blumenstrauß hat Bürgermeister Maik Lehn der Leiterin des Stettener Bildungswerks, Heike Drissner, für 20 Jahre erfolgreiches Engagement in der gemeindeeigenen Einrichtung gratuliert. Bei der Gründung ist die Stettenerin aus fünf Bewerberinnen für diesen Posten ausgesucht worden. „Es hätte keine bessere Wahl getroffen werden können“, sagte Lehn.

Bei einem Pressegespräch im Rathaus zeigte sich der Bürgermeister sichtlich erfreut über die Erfolgsgeschichte des Bildungswerks unter der Regie von Heike Drissner. Jedes Jahr schaffe sie es wieder, ein attraktives Programm für alle Altersklassen zusammenzustellen. Auf die Frage, woher sie denn nach so langer Zeit die Motivation nehme, meinte die zweifache Mutter: „Von überall her“. Von Leuten, die sie unterwegs trifft und die ihr von einem besonderen Hobby oder einer speziellen Fähigkeit erzählen: „Dann denke ich, hey, das hört sich interessant an, das könnten wir doch mal ausprobieren.“

Keinen einzigen Tag sei ihr die Arbeit überdrüssig gewesen, im Gegenteil: „Es ist immer wieder spannend, Neues zu entdecken und zu sehen, ob ein Angebot bei den Leuten ankommt.“ Aber auch der Blick über den lokalen Tellerrand, wie die Auswahl anderer Bildungswerke aus der Nachbarschaft, helfen ihr, Trends zu erkennen. „Ich muss am Puls der Zeit sein und erkennen, was gerade aktuell ist“, sagt sie. Im alltäglichen Umgang mit Freunden, Bekannten und Nachbarschaft erfragt sie, ob ihre Ideen auf Interesse stoßen würden: „Denn es kann ja sein, dass das, was ich gut finde, anderen nicht gefällt.

Bisher jedenfalls hat Heike Drissner ein gutes Gespür für Bedürfnisse der Menschen gehabt. Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, dass derzeit pro Woche 241 Personen an den Angeboten des Stettener Bildungswerks teilnehmen. Der Bürgermeister dankte Drissner für ihre „immer pfiffigen neuen Ideen und die stets unkomplizierte Zusammenarbeit.“ Im Rahmen dieser Würdigung stellten Heike Drissner und Maik Lehn auch das neue Programm 2019/2020 des Bildungswerks vor, das von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zumba wieder vieles zu bieten hat. Die derzeitigen Renner seien die Zumbakurse sowie Jumping auf kleinen Trampolinen und Yoga. Allein beim Zumba ist die Nachfrage so riesig, dass im neuen Programm gleich vier Kurse angeboten werden. Auch Yoga ist sehr gefragt, sodass auch hier ab September insgesamt vier Kurse ausgeschrieben sind.

Neues Yoga-Angebot am frühen Morgen

Ganz neu ist ein Angebot am frühen Morgen ab 7.15 Uhr. „Wir wollen damit Personen ansprechen, die abends keine Zeit haben, berufstätig oder familiär stark eingespannt sind, aber trotzdem etwas für sich tun wollen“, so Heike Drissner. Sie zeigte sich gespannt, ob dieses Angebot auf Interesse stößt. In der Kategorie Bewegung, Sport und Entspannung stehen noch Meditation, Pilates und Beweglichkeitstraining für Ältere auf der Agenda. Für Laptop-Neulinge gibt es einen viertägigen Intensiv-Einsteigerkurs, Kräutervorträge zum Thema Wechseljahre und Gesundheit im Winter geben Einblick in die heilkräftige Pflanzenwelt. Ein vegetarischer Low Carb-Kochkurs knüpft indirekt daran an.

Zum Angebot des Bildungswerks gehören aber auch Workshops und Kreativkurse sowie Kochen und Fasten. Die neue Programmbroschüre liegt in der kommenden Woche dem Amtsblatt bei.