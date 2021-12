Pferd hält Sigmaringer Polizei auf Trab

Ein Pferd hat in der Nacht auf Dienstag einen Einsatz von Polizei und die Tierrettung ausgelöst. Gegen 1 Uhr hat eine Zeugin das freilaufende Tier auf der Bundesstraße 311entdeckt und die Polizei gerufen. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete das Pferd jedoch, wurde von den Polizisten aber nach einer kurzen Fahndung in Heudorf wiedergefunden. Da sich das Tier nicht einfangen ließ, begleiteten die Uniformierten den Schimmel mit dem Streifenwagen. Kurz vor Rohrdorf konnte ein Beamter das Pferd fangen und bis zum Eintreffen der Tierrettung festhalten. Die Tierrettung Oberschwaben hat den ausgewachsenen Schimmel in seine Obhut genommen, wem das Tier gehört, ist derzeit noch unbekannt.