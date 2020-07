Pedelec-Fahrerin nach Sturz verletzt

Vermutlich aufgrund eines platten Vorderreifens ist laut Polizeimeldung am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin gestürzt. Sie war auf der Landesstraße 196 bei Beuron unterwegs. Die ortsunkundige Fahrradfahrerin fuhr von Schwenningen kommend in Richtung Hausen und verlor bei abschüssiger und kurvenreicher Strecke die Kontrolle über ihr E-Bike. Sie geriet ins Schlingern und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.