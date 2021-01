Willkommen im Leben, Paul Emanuel: kurz nach Mitternacht hat das Neujahrsbaby im Zollernalb Klinikum das Licht der Welt erblickt. Das Glück ist ihnen ins Gesicht geschrieben: Die Eltern Florian und Franziska aus Schwenningen (Heuberg) freuen sich riesig über die Geburt ihres dritten Kindes. Um 1:38 Uhr an Neujahr wird Paul Emanuel im Kreißsaal des Zollernalb Klinikums am Standort in Balingen geboren. „Es hat alles prima geklappt“, strahlt die erfahrene Mama Franziska. Nur wenige Tage nach dem errechneten Geburtstermin brachte sie ihr drittes Kind zur Welt. Die beiden Geschwister erwarten schon sehnsüchtig das neue Familienmitglied.

Auch das Jahr 2020 ging für die Frauenklinik des Zollernalb Klinikums sehr erfolgreich zu Ende. Über einem Rekord von genau 1200 Geburten im vergangenen Jahr freut sich das gesamte Team um Chefärztin Dr. Julia Klenske, heißt es in einer Pressemitteilung. 2019 waren es noch 1005, 2018 1058 und im Jahr 2017 982 Geburten. Auch über die Kreisgrenzen hinaus habe die Frauenklinik mittlerweile einen sehr guten Ruf. „Das ist der Verdienst des großartigen, eingespielten Teams bestehend aus Hebammen, Krankenpflegerinnen, Kinderkrankenschwestern und Ärzten“, wird Dr. Julia Klenske zitiert.