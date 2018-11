Paar schildert Vorfall komplett unterschiedlich

Die kurze Liebesbeziehung zwischen einer Frau und einem Mann ist schon lange vorbei, trotzdem wohnte die Frau noch zehn Monate bei ihrem Ex-Partner. Beim endgültigen Auszug soll es zum Eklat gekommen sein. Die Frau hat den Mann wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Nachdem die Geschädigte als auch der Angeklagte drei Stunden intensiv gehört wurden, hat Richterin Elisabetta Carbotta die Verhandlung ausgesetzt und die Einholung eines psychiatrischen Gutachtens bezüglich der Glaubwürdigkeit der Klägerin angeordnet. Der Vorfall hat sich im Oktober vergangenen Jahres abgespielt.

Nach der Verlesung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt wurde die Beweisaufnahme mit der Aussage von der Geschädigten begonnen. Die 40-jährige Frau schilderte den Vorgang so, dass ihr Partner an besagtem Abend von einer Dienstreise aus München zurückkam. Da sie unbedingt einen Neuanfang der gescheiterten Beziehung wollte, habe sie gekocht. Er habe am Essen gemeckert und sei zunehmend genervt gewesen, als sie auf das Beziehungsthema zu sprechen gekommen sei, eine Erklärung forderte und nach dem „wieso, weshalb, warum“ gefragt habe. Unverhofft habe er ihr in die Magengrube geboxt und sie auf den Boden gestoßen. Er verließ den Raum, und da sie nur reden wollte, sei sie ihm ins Schlafzimmer gefolgt. Dort kam es zum Eklat, er habe sie vom Bett gestoßen, in den Flur geschleift, den Arm verdreht und, erst kurz bevor es geknackt habe, damit aufgehört. Er habe sie zweimal gewürgt, beim zweiten Mal würgen habe sie gedacht, „der meint es ernst“ und habe sich tot gestellt.

Anwalt stellt Glaubwürdigkeit der Zeugin infrage

Die Nachfrage von der Richterin, was sie denn gesagt habe, was den Mann so aggressiv gemacht habe, konnte sie nicht beantworten. „Das frage ich mich auch ständig“, sagte die Frau, die sehr leise spricht. Der Anwalt des Angeklagten stellte die Glaubwürdigkeit der Zeugin aufgrund ihrer diagnostizierten psychischen Erkrankung infrage. Sie sei schon zweimal stationär in psychiatrischer Behandlung gewesen und noch immer in ambulanter Behandlung. Der Angeklagte selbst hat eine ganz andere Darstellung des Geschehens.

Mann schildert den Vorfall ganz anders

An jenem Abend sei ihm die Frau schon an der Haustür entgegen gesprungen wie ein Kleinkind und habe sofort begonnen, ihn zu streicheln, obwohl schon monatelang kein körperlicher Kontakt mehr stattgefunden habe. Sie habe sich ihm wiederholt „auf billigste Art und Weise“ angeboten, sei übergriffig geworden und habe dabei völlig die Selbstachtung verloren, ihm in den Schritt gefasst und seinen Kopf zwischen ihre Brüste gepresst. Er habe sie immer und immer wieder abgewiesen, worauf sie aggressiv geworden sei und er sie deshalb mit Gewalt von sich gestoßen habe. Absichtlich habe er sie nicht verletzt. Nachdem er ihr eröffnete, dass er eine neue Freundin habe, sei sie völlig ausgerastet, habe um sich geschlagen und habe Todesdrohungen gegen seine beiden Kinder ausgestoßen. Sie habe ihn mit einem Teppichmesser bedroht weshalb er ihr den Arm umgedreht habe, damit sie das Messer fallen lasse. Weil sie ihn an dem Abend stundenlang so sehr bedrängt habe, wollte er sie ursprünglich wegen Vergewaltigung anzeigen.

Warum die Frau denn noch weitere zehn Monate in seinem Haus lebte, obwohl die Beziehung doch schon seit Dezember beendet gewesen sei, wollten Staatsanwalt und Richterin wissen. „Weil sie mir menschlich leid getan hat. Sie wurde in der Kindheit jahrelang vom Vater geprügelt und eingesperrt. Sie hat die Diagnose einer Borderline-Störung“, erklärte der Angeklagte. Zudem sei nach dem Beziehungsende eine Schwangerschaft gewesen, welche sich aufgrund hormoneller Überdosierung als Windei herausgestellt habe. Dann sei sie zwei Monate in der Psychiatrie gewesen, im Sommer auf einem mehrwöchigen Fortbildungsseminar. So habe sie immer wieder den Auszug, den er wiederholt von ihr forderte, hinausgezögert.