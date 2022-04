Ortsgruppe Hausen im Tal stellt Wanderplan vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe Hausen im Tal des Schwäbischen Albvereins setzt ganz auf eine rege Teilnahme an den abwechslungsreichen Wanderungen 2022, konnten doch im vergangenen Jahr von den elf angebotenen Wanderungen pandemiebedingt nur eine Frühwanderung und eine Herbstwanderung durchgeführt werden. Bei der Hauptversammlung stellte der scheidende Wanderwart Josef Briel den interessanten Wanderplan vor. So sind die Wanderfreunde am 15. Mai im Linzgau unterwegs und sind gespannt, was es im Weiler Aftholderberg zu entdecken gibt.

Am 26. Juni geht es im Morgengrauen durch das Liebfrauental zum Schloss Bronnen um in der Früh den Schlossgeist zu wecken. Vom Lochenstein zum Plettenberg heißt es am 10. Juli und am 7. August ist eine Rundwanderung auf den Höhen um Mengen vorgesehen. Rund um den Kallenberg führt die Wanderung am 27. August. Priska Pfister, stellvertretende Vorsitzende des Gaus, und Ortsgruppenvorsitzender Hubert Stehle ehrten Monika Blum mit Ehrennadel, Urkunde und Präsent für 40-jährige Mitgliedschaft, davon acht Jahre als stellvertretende Vorsitzende. Schon im Vorfeld hatte Stehle die Glückwünsche für 50-jährige Mitgliedschaft an Barbara Frei überbracht. Priska Pfister sprach von einer guten Mannschaft und hob die Frühwanderungen hervor, durch die in den letzten beiden Jahren drei Familien gewonnen werden konnten. Ein großes Lob erhielten Hans Hoffmann, Christoph Guthörl und Konrad Schreyeck, die sich in 167 Arbeitsstunden um die 70 Donauschwarzpappeln kümmerten, die 2019 auf Hausener Gemarkung gepflanzt worden waren. Dankesworte entgegennehmen durfte auch Josef Briel, der aus dem Vorstand ausschied. Die Kooperation mit dem Skiclub, mit dem gemeinsame Wanderungen durchgeführt werden, funktioniere sehr gut, hob Hubert Stehle hervor. Joachim Wolf, Vorsitzender des Skiclubs, wies auf die Jugendfreizeit der Vereine hin, die vom 5. bis 7. August eingeplant ist. Die Ortsgruppe beabsichtigt, beim diesjährigen Handwerkermarkt in Beuron mit einem Infostand teilzunehmen.

Bei den Wahlen wurden Hubert Stehle als Vorsitzender und Monika Blum als seine Stellvertreterin ebenso in ihren Ämtern bestätigt wie Rosi Geier-Briel als Schriftführerin. Helga Herzer-Köhle wurde die Kassenführung übertragen, die Kasse prüfen Heinz Beha und Konrad Schreiyeck. Wegewart bleibt Jakob Köhle, Wanderwart und Internetbeauftragter ist Markus Blender.