Organisatoren erteilen dem Strohpark 2020 endgültig eine Absage

Bis zuletzt haben sich Vereine und Bürger in Schwenningen an einen Strohhalm geklammert, wenn es um die Frage ging, ob es in diesem Jahr eine weitere Auflage des Strohparks geben wird. Jetzt rangen sich die neuen Organisatoren der Strohpark GbR zur Absage der Veranstaltung durch.

„Im Umlaufverfahren haben sich die Vereine gemeinsam mit den Heuberger Gaumenfreunden Frank Johann Bosch und Martin Dannecker diese Woche per Whatsapp dazu entschieden“, teilt Geschäftsführer Werner Scheuble mit. Die Vereine hatten sich bereits mitten in den Planungen befunden. Einige bestellten bereits ihre Kapellen fürs Zelt. Dennoch war den Verantwortlichen klar, dass der Schutz der Gesundheit der Strohparkbesucher gegenüber der Ausrichtung der Ideen aus Stroh klare Priorität besitzt. Die Schwenninger haben ihre Ideen aus Stroh zu einer kreativen Ausstellung kombiniert, die jährlich Tausende von Besuchern anzieht. „Da war uns das Risiko einfach zu groß, den Strohpark durchzuführen“, so Werner Scheuble. „Wir wollten auch den sehr guten Ruf der Großveranstaltung nicht aufs Spiel setzen.“ Verzichten müssen die Vereine damit auf die Einnahmen, die sie durch Bewirtung und Konzerte erzielt hatten. Ihnen bleibt die Hoffnung, dass es im kommenden Jahr wieder einen Strohpark geben wird.