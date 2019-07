Organisatoren denken sich knifflige Aufgaben aus

Eine Riesengaudi hat das Publikum im voll besetzten Festzelt vor der Alemannenhalle erleben dürfen. Der traditionelle Handwerkerwettbewerb bildete wie jedes Jahr den vergnüglichen Schlussakkord des dreitägigen Sommerfests der Stettener Feuerwehrkapelle.

Acht Gruppierungen haben in fünf verschiedenen Spielen ihre Fertigkeiten ausgelotet. Sieger waren im Grunde alle, die sich diesen Herausforderungen gestellt haben, wenn auch die Jungs der Firma Holzbau Schlude sich am Ende mit 33 Punkten den hölzernen Pokal gesichert haben. Dicht auf den Fersen war ihnen aber die Landjugend Glashütte, die nur einen Punkt weniger zu verzeichnen hatten. Den dritten Platz sicherten sich die Landwirte, die 29 Punkte errungen hatten. Den undankbaren vierten Platz belegten die „Barbara-Barbaren“, wie sich die Mannschaft der Bundeswehr nannte.

Sie lag damit vor den gut aussehenden Burschen von Löffler-Bau, die wiederum die Landjugend Stetten hinter sich gelassen haben. Der zweitletzte Platz gehörte der Sommertheater-Mannschaft, die direkt von den Proben auf dem Schloßplatz zum Festzelt geeilt ist, um an den Spielen teilzunehmen. Die rote Laterne gebührte letztlich dem Team der Firma Hill, einem Dienstleister der Bundeswehr, das sich mächtig ins Zeug gelegt hat, doch den anderen den Vortritt lassen musste.

Die Aufgaben, die sich das Veranstalterteam um Wolfgang Goreth ausgedacht hatte, forderten den Teilnehmern einiges ab. Die Highlights der Spiele waren beispielsweise das Aufblasen von Luftballonen mittels Feuerwehrschlauch, das Hochziehen einer auf einem Reifen sitzenden jungen Dame bis zur Decke und das Marionettenspiel, bei dem Wasser von einem Glas ins andere gebracht werden musste. Dazu hatten sich die Ausrichter ein galgenähnliches Gestell in einem Rucksack ausgedacht. An dem Galgen hing an Fäden ein Tablett, in das ein Bierglas eingelassen war. Dem armen Probanden wurde nun der Galgenrucksack umgeschnallt und seine Finger in die Schlaufen der Fäden eingehakt. Mit diesen Fäden war nun das wassergefüllte Glas auf dem Tablett so zu bewegen, das das Wasser in ein zweites an einem Brustgurt befestigtes Glas geleert werden konnte. Dass das für Johlen, Heiterkeit und nasse Shirts sorgte, lag auf der Hand.

Amüsant auch das Luftballonspiel, bei dem drei Mannschaftsmitglieder über Feuerwehrspritzen Luft in einen Schlauch blasen mussten, um schnellst möglichst fünf Luftballone an dessen Ende zum Platzen bringen zu lassen. Noch mehr Puste und Kraft brauchten die Teilnehmer, um das Fliegengewicht Marlene, auf einem Reifen sitzend, mittels Seil innerhalb von drei Minuten so oft nach oben zu ziehen und wieder herunterzulassen. Das brachte so manchen Mann an sein physisches Limit, zumal ohne Handschuhe gearbeitet wurde. Den Rekord schaffte einer der Männer von Holzbau Schlude, der es fertigbrachte, das junge Mädchen 16-mal noch oben zu hieven.