Online-Filmabend über Martin Heidegger

Die Reihe der Meßkircher Heidegger-Veranstaltungen wird am Samstag, 1.Oktober, von 19 bis 21 Uhr wird mit einem Filmabend via Zoom fortgesetzt. Während dieser Veranstaltung werden zwei Filme gezeigt. „Der Hüttenfilm (1959)“ wurde von Heideggers Sohn Jörg aufgenommen. Der erste Teil des Films ist eine Verbildung von Heideggers Büchlein „Aus der Erfahrung des Denkens“. Im zweiten Teil bekommt man einen privaten Einblick in das Hüttenleben in Todtnauberg.

Der zweite Film mit dem Titel „Kardinal Lehmann, Vortrag zum 30. Todestag Martin Heideggers in der Stadthalle“ ist die Aufnahme von Kardinal Lehmanns Vortrag „Glockenturm und Feldweg“, den er 2006 in Meßkirch gehalten hat.

Die Veranstaltung wird vom Heidegger-Museum, von der Martin-Heidegger-Stiftung und von der Museumsgesellschaft organisiert und findet unter der Leitung von Dr. Alfred Denker statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich, Anmeldeschluss ist der 29. September). Weitere Informationen zu den Heidegger-Seminaren sind auf www.schloss-messkirch.de zu finden. Für Auskünfte und Anmeldung steht die Tourist-Information Meßkirch zur Verfügung, Telefon 07575 / 2061422 oder schloss@messkirch.de.