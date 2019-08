Oldtimer zum Frühschoppen

Die Vorbereitungen für das diesjährige Dorffest in Langenhart, das am Sonntag, 8. September, und Montag, 9. September, stattfindet, haben bereits begonnen. Als besonderes Highlight beim Langenharter Dorffest gilt das Oldtimer-Treffen für Zweiräder, das „Classic Mofa-, Moped- und Roller-Treffen“ am Sonntag ab 11 Uhr auf der Festwiese beim Gemeindesaal. Dahinter steht in diesem Jahr das Motto: „alte Klassiker im neuen Glanz“.

Für Musikalische Unterhaltung bei der Frühschoppenzeit sorgt die Musikkapelle Kreenheinstetten. Zur Mittagszeit wird ein reichhaltiges Mittagsangebot mit den bekannten Langenharter Spezialitäten serviert und am Nachmittag zur Kaffeezeit gibt es ein Kuchen- und Tortenbuffett. Das Duo Hosbach spielt dazu auf.

Besonderer Ausblick

Mit der aufgestellten Oldtimer-Feuerwehr-Drehleiter haben die Besucher die Möglichkeit, einen imposanten und ungewöhnlichen Ausblick zu genießen. Die Langenharter Vereine engagieren sich für einen guten Ablauf ihres Dorffestes, das mit einem Feierabendhock am Montag ab 17 Uhr endet. Dabei spielt die Gruppe „AH-Musik-Reiß-Aus“ aus Frohnstetten.