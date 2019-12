Nikolaus-Singen in Wohnzimmer-Atmosphäre

„Die Jungs muss man nicht nur hören, sondern auch sehen“, sagte Brunhild Herrmann voller Begeisterung nach dem A-Cappella-Konzert am Samstagabend im Fabrikle im Donautal. Die smarten Acht der Gesangsformation „Josefslust“ bereiteten den vielen Besuchern in Hausen im Tal ein ultimatives Nikolaus-Singen. Außer einem Sack voller Schmankerl ihres Repertoires hatten die Sänger und Entertainer, wie der heilige Mann aus Myra, sogar Süßes (Dominosteine) für ihre Gäste mit im Gepäck.

Überaus erfreut über das „mega volle“ Fabrikle hieß Gastgeberin Susanne Lermer rund 120 Gäste und ihre heiß ersehnten Superstars bester Unterhaltung willkommen. Bei Glühwein und Gebäck ließen sich die Gäste in den gemütlichen Sofas nieder und konnten in Wohnzimmer-Atmosphäre die besondere Bühnenpräsenz der Gesangstalente erleben.

„Es gibt einen Live-Mitschnitt, was da besonders wichtig ist, dass ihr total natürlich bleibt“, so begrüßte Hans Liehner das Publikum und war damit schon mittendrin im Entertainment-Programm. Der Abend werde nicht irgendwie, er sei sich ganz sicher, der Abend werde perfekt, so prophezeite Liehner und stimmte mit seinen Sangeskollegen den Hit „Perfect“ der britischen Popgruppe „Fairground Attraction“ aus dem Jahr 1988 an.

Wer „Josefslust“ kennt, weiß, dass die Formation ein Garant für professionellen A-Cappella-Gesang ist. Die Boyband bediente viele Genres aus dem Effeff, Schlager, Rap und Rock, „Looking for Freedom“ gehörte genauso zum Repertoire wie das Queen-Medley, Rocksong „Fairytale“ der finnischen Gruppe Sunrise Avenue oder Carl Douglas Hit „Kung Fu Fighting“ aus den 70ern.

Brillante Stimmen trafen auf Beatboxing, bei dem alle Schlagzeug- und Percussionsrhythmen mit Mund, Nase und Rachen imitiert wurden. Ein Schauspiel für Augen und Ohren, sei es als Hans Albers mit weißem Sakko und Kapitänsmütze und seiner verführerisch gesungenen „Oh Signorina“ oder als Bata Illic mit dem deutsch-kroatischen Akzentgesang des Titels „Sand in den Schuhen“.

Als „Juli Kirche“, die als deutsche Übersetzung des spanischen Namens von Sänger Julio Iglesias fungierte, moderierte Liehner das Lied „Wenn ein Schiff vorüber fährt“ an. In der ersten Konzerthälfte alle noch in hellblauen Pollundern mit Vereinsemblem, nahmen die Josefs alias Christoph Roser, Thomas Schweikart, Hans Liehner, Harald Wild, Stefan Dudda, Wolfgang Müller-Beiter, Armin Wild und Jack Schmid ihre Gäste in der zweiten Hälfte im weißen Smoking mit auf die musikalische Reise um die Welt.

Publikum wird Teil des Geschehens

Von der imaginären, Hamburger Location „Inas Nacht“ ging es für die Vollblutmusiker, die früher unter dem Namen „Carusos Onkel singt“ bekannt wurden, weiter nach Jamaika. Bob Marley Double und Bandchef Christoph Roser zog ein Marihuana-Pfeifchen durch und performte mit Rastalockenmütze den Hit „Legalize it“. Mal waren die Ausnahmesänger als Solisten zu hören, mal als Background- oder Rhythmensänger unterwegs, jedoch immer mit gutem Unterhaltungswert. Ein kurzweiliges Szenario aus Spontanität, Improvisation, Wortwitz und jeder Menge Show erschütterte drei Stunden lang die bis dato unbekannten Gehör- und Lachmuskeln aufs Allerfeinste. Immer wieder wurde das Publikum mit ins Geschehen einbezogen.

„Ich fand die Jungs einfach großartig und wunderbar zum Lachen. Man muss sie nicht nur hören, sondern auch sehen“, schwärmte Brunhild Herrmann nach dem Konzert. „Es ist eine fantastische Performance“, fügte die Sigmaringerin hinzu. Diese Begeisterung zog sich durch alle Reihen, ein nicht enden wollender Applaus holte die acht Josefs noch einmal zurück auf die Bühne. Mit „Fürstenfeld“ und „Im Kühlschrank brennt noch Licht“ beendeten die Sänger ihr Nikolaus-Singen.