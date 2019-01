Neuer Katzenrat steht an der Spitze

Ein närrischer Auftakt nach Maß bot am vergangenen Samstag, dem sogenannten „Letzkopf-Samstig“, die Meßkircher Katzenzunft. Die Narren befreiten aus dem Schlossverlies den Zimmerschen Hofnarren Petter Letzkopf und geleiteten ihn zu den Klängen der Stadtkapelle in einem Umzug durch die Innenstadt bis zum Saumarkt. Dort ließ der Hofnarr die „Katze aus dem Sack“. Sie feierten damit den offiziellen Start der Meßkircher Fasnet 2019. Das närrische Spektakel verfolgten zahlreiche Zuschauer, besonders Kinder. Anschließend gab es im Hotel Adler-Alte Post zum Aufwärmen die traditionelle Narrensuppe. Dann ging es zur Zunftversammlung in den Martinssaal.

Dort standen zunächst die obligatorischen Rechenschaftsberichte und Nachwahlen auf der Tagesordnung. Außerdem stellte Narrenvater Bernd Schank das mit Spannung erwartete Fasnet-Motto 2019 in wohl formulierten Versen vor. Es lautet: „Me hett’s wisse kenne“. Dass die von Säckelmeister Alfred Gmeiner geführte Zunftkasse korrekt geführt wurde und in Ordnung ist, bestätigte Kassenprüfer Klaus Weber. Trotzdem legte Gmeiner aufgrund persönlicher Querelen im Katzenrat sein Amt als Säckelmeister nieder und schied aus dem Gremium aus. Katzenrat und Säckelmeister wurden jedoch einstimmig entlastet.

Mit der Ordensverleihung durch Katzenrat Frank Hein schloss der offizielle Teil der Versammlung. Sowohl im formellen als auch im Unterhaltungsteil der Versammlung sorgte die Stadtkapelle unter Leitung von Mike Muffler mit dem Narrenmarsch und schwungvollen Weisen zur Unterhaltung der Narren und der fasnächtlichen Stimmung.

Zunft verstärkt Nachwuchsförderung

Nach dem Einzug der Katzenräte, der Hästräger und der Stadtmusik in den Martinssaal, begrüßte Zunftmeister Martin Birk die närrischen Gäste und freute sich über den guten Besuch. Nach einer Gedenkminute für die im vergangenen Jahr verstorbenen Zunftmitglieder Peter Schröder und Horst Dierich, fuhr Birk nach einem Hinweis auf die neue Datenschutzverordnung in der Tagesordnung fort und gab einen ausführlichen Überblick auf die Aktivitäten der Zunft im vergangenen Jahr. „Das vergangene Jahr war von einer gelungenen, kurzen und intensiven Fasnet und vielen Aktivitäten geprägt“, berichtete Birk. „Neben unseren Brauchtums- und Fasnetveranstaltungen waren das Stadtfest, der verkaufsoffene Sonntag, die Schlossweihnacht und diverse Bedienungseinsätze im Schloss zu organisieren. All diese Veranstaltungen sind für unsere Zunft eine wichtige Basis zur Deckung der laufenden Kosten. Jeder Einzelne von uns hat wieder seinen Beitrag geleistet, damit der Fortbestand der Zunft gewährleistet werden kann.“ Aber nicht nur durch Arbeitseinsätze könne der Verein zukunftsfähig bleiben, sondern auch Erhalt von Brauchtum und Tradition sind wichtig. Deshalb habe sich die Zunft vergangenes Jahr verstärkt die Nachwuchsförderung zur Aufgabe gemacht. Karin Gmeiner von der Katzenzunft, Vertreterin im Jugendforum Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung (VSAN), habe sich vergangenes Jahr dort mehrfach eingebracht.

Nasenschleifgericht lädt Bernd Gombold vor

Nachdem Stefanie Bürkle, Landrätin des Kreises Sigmaringen und Delinquentin für das Nasenschleifen im vergangenen Jahr war, hat das Nasenschleifgericht dieses Jahr keinen geringeren als Bürgermeister, Diplom-Verwaltungswirt, Buch- und Lustspielautor Bernd Gombold aus Inzigkofen vorgeladen. Den Delinquenten erwarten schwere Anklagepunkte und es dürfte spannend werden, ob ihm beim Zunftball am Schmotzigen Dunnschdig in der Stadthalle die Nase geschliffen wird, so Zunftmeister Martin Birk.

„Es ist an der Zeit, um Adieu zu sagen“ meinte zum Schluss seiner Rede Martin Birk, und legte nach achtjähriger Zunftmeistertätigkeit sein Amt nieder. Er hatte schon bei der letzten Wahl seinen Abschied aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen für 2020 angekündigt. Nachdem sich bereits im Frühjahr 2018 eine vorzeitige Nachfolgeregelung auftat, hat er sich zum früheren Abschied entschlossen und die Amtsgeschäfte kommissarisch den Katzenräten Holger Schank und Benjamin Lang bis zur Zunftversammlung am vergangenen Samstag übertragen, so Birk. In der Zwischenzeit hatte sich der Katzenrat neu konstituiert und wurde unter anderem durch die Gildenmeisterinnen Constanze Kirchmaier und Edith Weber erstmals mit der nötigen Frauenpower gestärkt.

Mit Spannung erwarteten die Narren wieder die Rede des Petter Letzkopf, alias Matthias Zembrod, im zweiten Teil der Versammlung . Er glossierte in Versform und Dialekt unter anderem über sein Verlies und sein Leben im Schloss und bekam dafür wieder viel Beifall. Seine Rede kann jeder im nächsten Amtsblatt der Stadt Meßkirch nachlesen.

Bei den Nachwahlen für den Katzenrat konnten nach einstimmiger Abstimmung der Mitglieder folgende Personen als neue Katzenräte verpflichtet werden: Jürgen Fecht als neue Säckelmeister, Constanze Kirchmaier als stellvertretende Zunftmeisterin neben Benjamin Lang, Edith Weber als neue Mitgliederbeauftrage, Armin Heim als neuer Brauchtumsmeister und nachträglich Matthias Zembrod als neuer Letzkopf.

Narren werden mit vrschiedenen Orden ausgezeichnet

Mit dem Meister-Orden geehrt wurden: Diana Schlotterer, Sonja Schneider, Dirk Schneider, Stefan Hopp, Verena Kolandt-Bantle, Claudia Gulde-Schneider, Johannes Hopp, Karin Gasser, Manuela Schlesiger und Edith Weber.

Den Gesellen-Orden bekamen: Markus Götzinger, Marion Brecht, Sabine Fritz, Patrick Hanser, Sandra Töfferl, Marcel Back, Philipp Hauff, Corinna Schätzle, Marina Buhl, Novaly Häckl, Carmen Schlegel, Tobias Haug, Jörg Brode und Claudi Dorss.

Mit dem Kleinen Verdienstorden ausgezeichnet wurden: Patrick Deufel, Daniel Braun und Natalie Halder.

Mit dem Großen Verdienstorden wurde Doris Birk ausgezeichnet.