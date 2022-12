Neue Kurse des Bildungswerks starten

Gleich nach den Weihnachtsferien starten die neuen Kurse des Bildungswerks Meßkirch. Da das Bildungswerk 25. Jubiläum unter der Leitung der Katholischen Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf feiert, gibt es bei jedem Kurs einen Rabatt, heißt es in einer Ankündigung.

Die beiden Qigong-Kurse unter der Leitung von Waltraud Haid finden im Januar eine Fortsetzung. Sie sind für Anfänger, Fortgeschrittene sowie Neueinsteiger geeignet. Der Vormittagskurs startet am Mittwoch, 11. Januar, von 9 bis 10.30 Uhr, und der Abendkurs am Montag, 9. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr. Qigong ist eine umfassende Übungslehre basierend auf den Konzepten der Chinesischen Medizin. Es dient der Erhaltung der Gesundheit und fördert die Selbstheilung. Durch Verbinden von Bewegung, Atmung und Energiefluss wird unter anderem das Immunsystem gestärkt, die Beweglichkeit erweitert und das gesamte Nervensystem beruhigt und gestärkt. Beide Kurse finden im kleinen Saal des Herz-Jesu-Heims statt. Informationen dazu erteilt die Kursleiterin unter Telefon 07575/9259759. Sie nimmt auch Anmeldungen entgegen.

Das funktionelle Rückentraining mit Isolde Lotzer beginnt am Montag, 16. Januar, von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle des Martin-Heidegger-Gymnasiums. Mit gezielten Übungen soll der Rücken gestärkt und der Körper fit gehalten werden. Der Kurs „Aktives Rücktraining für Männer“ startet am Mittwoch, 18. Januar, von 18 bis 19 Uhr, in der Turnhalle des Gymnasiums.

In den ersten Wochen des Jahres beginnen auch fünf Schwimmkurse des Bildungswerks im Hallenbad in Meßkirch. Schwimmkurs I unter der Leitung von Martina Gombold und Team beginnt am Donnerstag, 19. Januar, von 13.25 bis 14.10 Uhr, Schwimmkurse II unter der Leitung von Sandra Kempter und Team ab Freitag, 20. Januar, von 13.30 bis 14.15 Uhr, Schwimmkurs III unter der Leitung von Heike Nusser und Team am Mittwoch, 1. Februar, von 17 bis 18 Uhr, Schwimmkurs IV unter der Leitung von Heike Nusser und Team am Mittwoch, 1. Februar von 16 bis 17 Uhr sowie Schwimmkurs V unter der Leitung von Heike Nusser und Team am Mittwoch, 1. Februar, von 15 bis 16 Uhr.

Der Holzschnitzkurs unter der Leitung von Egon Gommeringer ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Er beginnt am Dienstag, 17. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr, im Werkraum der Grafen-von-Zimmern-Realschule. Er erstreckt sich insgesamt über sieben Abende, an denen ausreichend Werkzeuge und Holz zur Verfügung stehen. Es besteht die Möglichkeit, angefangene Stücke fertigzustellen. Informationen gibt es direkt bei Egon Gommeringer unter Telefon 07575/3335.