Neue „alte Schafe“ auf dem Campus Galli

Ein halbes Duzend neue Mitarbeiterinnen sind auf dem Campus Galli angekommen: Vier Beine, ein dickes weißes Kleid, manche tragen Horn und alle haben kleine, waagerecht abstehende Ohren. Es sind Waldschafe, die seit dem 2. Januar 2022 auf dem Gelände wohnen. Das berichtet der Verein „Karolingische Klosterstadt Meßkirch“.

Das Waldschaf ist eine gefährdete alte Hausschafrasse. Mit den sechs weiblichen Tieren soll auf dem Campus Galli eine eigene Zucht aufgebaut werden. Vier der sechs Mädels bekommen zwischen Februar und Mai diesen Jahres Nachwuchs. Die kleine Herde wird sich also schon bald vergrößern. Ein Bock soll sich dann im kommenden Herbst zu der Herde gesellen. So kann sich die regionale Schafrasse in der Klosterstadt weiter vermehren.

Im Zuge der industriellen Textilproduktion verschwand das Waldschaf nach und nach von den Höfen. Erst seit den 1980er Jahren führten umfangreiche Zuchtbestrebungen zum Erhalt der alten Rasse. Da das Waldschaf nicht saisonal fruchtbar ist, kann es unabhängig von der Jahreszeit bis zu drei Mal in zwei Jahren lammen - wobei es viele Zwillingsgeburten geben soll. Campus Galli hofft auf den Zuchterfolg.