Naturschutzzentrum Obere Donau bietet drei Kurse an

Das Naturschutzzentrum Obere Donau bietet drei verschiedene Veranstaltungen an. Bei diesem Workshop am Freitag, 20. Mai, von 15 Uhr bis 17 Uhr werden die Teilnehmenden mit einer geführten Duftreise zur Ruhe und zur Ausgeglichenheit kommen. Treffpunkt ist am Haus der Natur in Beuron. Der Kurs kostet 10 Euro. Am selben Tag, 20. Mai, findet bereits um 14 Uhr eine Wanderung durch den Fall zum Mühlefelsen statt.

Bei der Wanderung lässt sich der Kontrast zwischen einem tief eingeschnittenen Seitental der Donau und der weitgehend ebenen Hochfläche bei den Steighöfen auf besonders eindrückliche Weise erleben. Hier treffen sich Interessierte am Wanderparkplatz Beuron-Neidingen (Fallstraße). Die Veranstaltung kostet vier Euro. Für beide Kurse können sich Interessierte bis 18. Mai beim Haus der Natur unter 07466 / 928 00 anmelden, oder unter info@nazoberedonau.de

Bei einem Rundgang auf dem Gelände der Bioland-Gärtnerei kann man am Samstag, 21. Mai, von 10 Uhr bis 16 Uhr die Natur mit allen Sinnen erleben. Treffpunkt ist hier der Naturkostladen Breite Wies in Liptingen. Die Veranstaltungsgebühr beträgt 40 Euro, inklusive Führung, Menü und Rezept. Anmeldung hier bis zum 14. Mai bei Christiane Denzel unter der Telefonnummer 07465 / 2515 oder per Mail unter breitewies@t-online.de.