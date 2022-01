Naturpark Obere Donau erhält Geld aus Glücksspirale

Der Ausschuss für Finanzen des Landtags hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2022 die Gelder aus Erlösen der Glücksspirale für Projekte im Natur- und Umweltschutz einstimmig freigegeben, das geht aus den Pressemitteilungen der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) hervor. So gehen 85 950 Euro aus den Erlösen der Glücksspirale an den Naturpark Obere Donau.

Die Projektlisten des Umwelt- und des Agrarministeriums haben ein Volumen von 2,88 Millionen Euro. Von dieser Summe werden 750 000 Euro den sieben Naturparken im Land zugutekommen. Weitere 1,1 Millionen Euro gehen an Projekte der Stiftung Naturschutzfonds. Knapp eine Million wird in Bildung für nachhaltige Entwicklung investiert.

Die Sigmaringer Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden freut sich, dass erneut der Naturpark Obere Donau von den Fördermitteln profitiert: „Unsere Naturparke wirken dem Rückgang der Artenvielfalt konkret entgegen“, so Bogner-Unden. Im Naturpark soll das Feldkreuz auf der Gemarkung Rengetsweiler restauriert werden, in Gosheim der Naturpark-Infopoint eingerichtet und in Tuttlingen Landschafts- und Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt werden. „Wir haben zwischen dem Umweltministerium und dem Ministerium Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz vereinbart, dass die Erlöse der Privatlotterie „Glücksspirale“ im Jahr 2022 für Maßnahmen zum Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes im Geschäftsbereich des MLR eingesetzt werden und in die Förderung der Naturparke fließen sollen. Es freut mich, dass auch unser Naturpark Obere Donau von diesen Mitteln profitieren wird“, sagt Klaus Burger, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz seiner Fraktion ist. Die Mittel für die acht Naturparke in Baden-Württemberg teilen sich folgendermaßen auf (gerundet): Schönbuch 8900 Euro, Schwäbisch-Fränkischer Wald 73 300 Euro, Stromberg-Heuchelberg 23 500 Euro, Neckartal-Odenwald 87 900 Euro, Obere Donau 86 000 Euro, Südschwarzwald 226 700 Euro, Schwarzwald Mitte/Nord 241 900 Euro, Schaffhausen (deutsches Teilgebiet) 2000 Euro.