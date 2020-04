Naturpark-Express startet später in die Saison

Aufgrund der Beschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr durch die Corona-Pandemie verschiebt sich der Saisonstart des Naturpark-Express in diesem Jahr vom Freitag, 1. Mai, voraussichtlich auf Sonntag, 14. Juni. Das teilt die Geschäftsstelle des Naturparks Obere Donau mit. Dies gilt in gleicher Weise für den Naturpark-Bus Obere Donau, der Beuron mit der Burg Wildenstein, dem Campus Galli und der Stadt Meßkirch verbindet sowie für die sonstigen Freizeitverkehre auf der Schiene in Baden-Württemberg. Sollten die Lockerungen der Ausgangsgebote wie geplant tatsächlich vorgenommen werden, ist vorgesehen, dass der Naturpark-Express ab Sonntag, 14. Juni, bis Sonntag, 18. Oktober, an allen Samstagen und Sonntagen im Donautal verkehren wird. Jeweils sonntags soll in diesem Zeitraum dann auch wieder der Naturpark-Bus Obere Donau zur Mitfahrt zur Verfügung stehen. Fahrpläne zum Naturpark-Express und zum Naturpark-Bus Obere Donau stehen auf www.naturpark-obere-donau.de zur Verfügung. Die Druckversion gibt es laut Geschäftstelle voraussichtlich erst Ende Mai. Die Fahrzeiten entsprechen aber nahezu denen des Vorjahres 2019, heißt es. Telefonische Auskünfte können unter der Woche eingeholt werden unter Telefon 07466/92 80 15. Archivfoto: Privat