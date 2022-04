Natur pur bei den Wurzelzwergen

Seit vielen Jahren kümmert sich Mechthild Grau aus Rohrdorf gemeinsam mit der Straßenmeisterei Meßkirch und Sigmaringen darum, dass möglichst viele Kröten die Wanderung über die Bundesstraße heil überstehen. Hierfür sammelt sie zweimal täglich die Krötenzäune ab und transportiert die Kröten auf die andere Seite an den Bach. In Abstimmung mit ihr haben die Wurzelzwerge des Waldkindergartens sie dabei eigenen Angaben zufolge unterstützt.

Als vor einigen Wochen haben die Krötenwanderungen wieder begonnen haben, kam die Idee beim Waldkindergarten auf, die Kinder das hautnah erleben zu lassen, heißt es weiter in dem Schreiben. Bei nasskaltem Wetter machte sich eine kleine Gruppe der Wurzelzwerge um 7.30 Uhr auf den Weg, um den Kröten sicher über die Bundesstraße zu helfen. Begleitet wurden sie dabei von Eltern aus dem Verein.

Schon bald wurden die ersten Kröten entdeckt, sachte aus den eingegrabenen Eimern geborgen und achtsam bestaunt, bevor sie in die Transporteimer gelegt wurden. Jedes Kind bekam die Möglichkeit eine Kröte zu berühren und festzustellen, wie sie sich anfühlt, welche Geräusche sie macht und wie sie sich bewegt. Am Zaunende angekommen, waren etwa ein Dutzend Kröten beisammen. Auf dem Rückweg änderten dann einige der Kinder ihren Aufgabenbereich und sammelten den Müll am Wegesrand auf.

Alle Kröten, die Müllsäcke und alle Kinder wurden in die Autos geladen und sicher auf die andere Seite der Bundesstraße gebracht. Dort angekommen setzten die Kinder alle Kröten sorgsam in den Bach und wünschten ihnen eine gute Weiterreise. Es war spannend zu beobachten, in welche Richtungen sich die Kröten und die sich bereits gefundenen Krötenpärchen auf den Weg machten. Alle waren sich einig, dass man dieses besondere Erlebnis unbedingt wiederholen sollte!

Da der Waldkindergarten immer noch auf Personalsuche ist, konnte dieses Naturerlebnis nur durch das Engagement der Eltern im Trägerverein ermöglicht werden.