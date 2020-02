Nach dem närrischen Umzug durchs Dorf und dem bunten Treiben in der Benzenburghalle, war der Bürgerball am Sonntagabend ein weiterer Höhepunkt für die dörfliche Fastnacht bei der Eulenzunft. Gut besetzt war die Halle schon bei der Verlosung des Narrenbaumes, der vorab mit vielen weiteren Preisen in den Privatbesitz übergeht. Die Rohrdorfer-Vereine boten den Gästen ein abwechslungsreiche Programm. Die Musikkapelle, unter der Leitung von Roland Mauz, sorgte indessen für die musikalische Unterstützung und die Möglichkeit, nach dem Programm das Tanzbein schwingen zu können.

Recht stürmisch offenbarte sich der „Puppentanz“ der katholischen Landjugendbewegung (KLJB), der Stimmung in die Halle brachte, mit den beiden Akteuren und ihren tänzerischen Puppen. Wie es um die Feuerwehr in Rohrdorf steht und wie sie im Wandel der Zeit die Modernisierung überstanden hat, obwohl ein alter „Feuerwehrbrutle“ sich nicht gerne den Gegebenheiten anpassen konnte, war Thema, ebenso wie das 125-jährige Jubiläum. Es war auch ein freudiges Gejohle, als der Narrenvater Jochen Maas, im Rettungsverfahren „Höhentraining“ über dem närrischen Volk in der Halle schwebte und seinen Untertanen aus der Vogelperspektive zujubeln konnte.

Rudi Schafheutle präsentierte auf der großen Bühne mit Gästen, aus fremden Ländern eine Reise durch seine Heimat mit allen „Sehenswürdigkeiten“, die Rohrdorf zu bieten hat. Da war natürlich „Campus Galli“naheliegend, dann aber führte der holperige Weg durch das „grüne Schopf und Wohngebiet“, was in der Dorfpräsentation festgehalten war. Den Abschluss bildete der Dorfplatz mit einem Brunnen ohne Wasser und eine Lokalität namens „Schiff“, wo einst die Wogen der Fastnacht über Jahrzehnte hoch schlugen und die Musikkapelle beim Lied „Ein Schiff wird kommen“ mit einstimmte. Der barfüßige neue Ortsvorsteher Egon Stehmer konnte als Gastgeschenk ein Paar Socken unter Beifall entgegen nehmen.

Die „Menninger-Ranzengarde“ zeigte in ihrem schottischen Tanz in uniformierten kurzen Röckchen, Schärpe und Barett noch nach der Tanz-Vorführung den schottischen Whisky, der auf dem Fass eingefahren wurde. Wie konnte es anders sein, die Landsknechte hatten einen „Touble Tanz auf der Alm“ einstudiert, der eine vollkommener Lacherfolg war.

Beim Schuhplattler mit dem Elferrat nutzte Narrenvater Jochen die Chance, und mischte sich unter die Aktiven .