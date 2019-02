Narrenblättle ist im Druck

Das Meßkircher Narrenblättle ist seit 1956 fester Bestandteil des Meßkircher Fasnetprogramms der Katzenzunft. Die 63. Ausgabe wurde am vergangenen Dienstag vom Redaktionsteam der Katzenzunft in Zusammenarbeit mit dem Gmeiner-Verlag fertiggestellt und ging anschließend in den Druck. Das närrische Blatt kommt eine Woche vor dem Schmotzigen Dunnschdig, am Freitag, 22. Februar, ab 11 Uhr in der Stadt und im Umland in den Verkauf.

Das Redaktionsteam unter Leitung der Katzenräte Armin Gmeiner, Gernot Fischer und Jürgen Fecht hat sich seit vergangenem Herbst mehrfach getroffen, um wieder trotz Datenschutz eine mit lustigen Bildern, Geschichten und Narrenreden gespickte Postille auf die Beine zu stellen.

Für den Straßenverkauf sucht die Katzenzunft noch Narren, die die Zunft unterstützen und nebenbei sich ein Taschengeld für die Fasnet verdienen wollen. Interessenten sollten sich am Freitag, 22. Februar, um 11 Uhr bei der Buchhandlung Schönebeck oder um 14 Uhr im Laden der Fa. Elektro-Fecht einfinden. Ab 22. Februar kann das Narrenblättle in Sabines Blumenladen, in der Metzgerei Knoll, im Versicherungsbüro AxA (Schank) und in der Bäckerei Hauff in Schnerkingen für 3 Euro käuflich erwerben.