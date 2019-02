Narren sind vom Kolpingsball begeistert

Mit zum Besten was an der Fasnet in Meßkirch geboten wird, gehört der Kolpingsball. Er fand am vergangenen Samstag wieder im Martinssaal statt. Dabei ließen es die Kolpingsbrüder und -schwestern wieder richtig krachen und begeisterten unter dem Motto „Außerirdische und andere Einheimische“ die Gäste mit närrischem Spektakel, lustigen Liedern, einer bunten Mischung Comedy, viel Lokalkolorit und flotten Tänzen.

Moderator Sir Peter Gasser, bekannt auch unter dem Spitznamen „Hassan“ , begrüßte nach dem Eintreffen des Raumschiffes „Fred vom Jupiter“ und einer Gruppe „Außerirdischer“ im Saal die närrischen Gäste im Saal, unter ihnen Bürgermeister Arne Zwick und Pfarrer Stefan Schmid. Anschließend führte er als Captain, unterstützt vom ersten Offizier, Thomas Schlude, witzig und humorvoll durch das Programm.

Mit einem Sprachkurs für Außerirdische eröffnete die Kolpingsjugend den Ball. Leider musste der Kurs jedoch recht bald abgebrochen werden, weil zur Freude des Publikums die Begriffe Vumesser, Katzenrat, Narrenmutter und Schmotziger Dunnschdig den Außerirdischen nicht zu vermitteln beziehungsweise zu erklären waren.

Seine Freude hatte das Publikum auch mit zwei schwäbischen Spaniern: Thomas Bialk und Wolfgang Veeser. Sie waren im Urlaub in Spanien und sangen bei ihren beiden Auftritten bekannte spanische Lieder mit Gitarrenbegleitung. Dabei waren Auftritte und Gesang der beiden Musiker kaum zu überbieten.

Optische Höhepunke setzten die Tanzgruppe After Eight in „Baccardi-Cola-Dosen“ Kostümierung unter Leitung von Inge Fischer und als „galaktischer Allzweckreiniger“ die Tanzgruppe Kolping-Mädels unter Leitung von Benedikta Stärk. Besonders die wunderbaren Choreografien der Tänze waren Höhepunkte im Programm.

Obervumesser hält die Büttenrede

Eine feste Größe des Programms neben vielen anderen war am Samstag erneut Peter Gasser. Als Obervumesser und gefeierter Fasnetredner stieg er wieder in die Bütt und erzählte 30 Minuten lang unzensiert Meßkircher und eigene „G´schichtle“. Dabei kam mancherlei Lustiges und Skuriles sowohl über noch lebende als auch nicht mehr lebende Personen zutage. Vor allem ehemalige Meßkircher Lehrer bei denen der Vumesser in die Schule ging bekamen ihr Fett ab. Die Zuschauer bogen sich zeitweise vor Lachen.

„Ba-Ba-Banküberfall“ einen lustiger Sketch bei dem kein Räuber ungeschoren davon kam und letztlich ohne Beute abziehen musste spielten gekonnt Thomas Schlude sowie Isolde und Peter Lotzer. Dafür gab es viel Applaus.

„Z`Meßkirch dät sich en Aufenthalt lohne“ stellten zwei Außerirdische – Gernot Fischer und Claudia Rockeiler – fest, als sie mit dem Raumschiff aus Richtung Krauchenwies kommend Meßkirch überflogen. Dabei fiel ihnen besonders die Baustelle am Ablachstrand auf, wo ein Campingplatz entstehen soll. Sie wollen deshalb nächstes Jahr nochmals kommen.

„Meßkirch du Scheeeeeene“

Sein ganzes komödiantisches Talent spielte in einem weiteren Sketch Uli Lipp in der Rolle eines 80-Jährigen aus, der zu seinem 80. Geburtstag vom Vorstand – Peter Lotzer und Otto Schlegel – des Gesangvereins nach Hause eingeladen hatte und eine Urkunde erhalten sollte.

Letzter Glanzpunkt des dreieinhalbstündigen Programms war der Auftritt von Martin als Sänger, begleitet von Gernot Fischer mit der Gitarre. Sie sangen „Meßkirch du Scheeeeeene“. Der ganze Saal stimmte daraufhin mit ein.

Das Duo Toscana umrahmte den Ball musikalisch und sorgte für Schwung und Stimmung als auch für Tuschs bei Pointen der Redner.