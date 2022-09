Nach Überfall: Polizei findet mutmaßliches Fluchtfahrzeug

Nach dem Raub am Montag in der Hauptstraße in Stetten am kalten Markt wurde das mutmaßlich bei der Tat genutzte Motorrad neben dem Wanderweg zwischen Beuron und dem Parkplatz Knopfmacherfelsen aufgefunden. Das teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Täter entkommen auf unbekannte Weise

Die Täter haben nach neuesten polizeilichen Erkenntnissen die Maschine nach der Flucht vom Tatort in dem Waldgebiet zurückgelassen und sind dann dort auf unbekannte Weise entkommen.

Dabei kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sie zumindest einen Teil der weiteren Fluchtstrecke zu Fuß zurückgelegt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Sigmaringen sind nun auf der Suche nach Zeugen, die insbesondere in dem Bereich zwischen Beuron und dem Parkplatz Knopfmacherfelsen am Montagmorgen unterwegs waren und denen zwei Personen aufgefallen sind.

Wer hat etwas gesehen?

Diese dürften mit dunklen Overalls bekleidet gewesen sein und hatten vermutlich schwarze Motorradhelme bei sich. Auch Personen, denen das nun aufgefundene Motorrad zuvor aufgefallen, beziehungsweise bekannt ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07571/1040 entgegengenommen.