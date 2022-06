Gegen einen in der Schulstraße abgestellten Pkw ist nach Polizeiangaben am Montagvormittag ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer geprallt. Ohne sich um den Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07575 / 2838 beim Polizeiposten Meßkirch zu melden.