Musikverein Leibertingen feiert Herbst- und Weinfest

Der Musikverein Leibertingen lädt zum Herbst- und Weinfest am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, in der Turnhalle der Wildensteinschule. Das Festprogramm startet mit einem Tanzabend am Samstag mit der Tanzmusik-Band „Sterntaler-Duo“. Die Musikrichtung erstreckt sich laut Ankündigung von Volks- und Stimmungsmusik, Schlager, Tanzmusik und Oldies hin bis zu aktuellen Hits. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Sonntag sorgen die Musikvereine aus Überlingen am Ried und Oberschmeien für musikalische Unterhaltung. Dazwischen wird aktiven Musikanten und Musikantinnen aus den eigenen Reihen mit Ehrungen gedankt. Als Mittagstisch gibt es eine Schlachtplatte sowie weitere Gerichte. Auch Kaffee und Kuchen wird angeboten.