Musikverein lädt zum Herbst- und Weinfest ein

Der Musikverein Leibertingen lädt für Samstag, 19., und Sonntag, 20. Oktober, zur 14. Auflage seines Herbst- und Weinfestes ein. Dank vieler Sponsoren aus der Gemeinde und der Region, die den Verein unterstützen, ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei.

Das Programm am Samstagabend beginnt um 18.30 Uhr mit zünftiger Blasmusik der befreundeten Musikvereine aus Schwandorf und Bärenthal. Um 21 Uhr tritt die Blaskapelle Holzschlagblech auf. Die 19 Musiker aus der Region haben es sich zum Ziel gesetzt, mit traditioneller schwungvoller Blasmusik und modernen Hits aus jeder Veranstaltung einen wunderbaren Blasmusikabend zu machen. „Die Musiker unter der Leitung von Simon Löw verstehen es hervorragend, mit den dargebotenen Musikstücken jeden Abend zu einem unvergesslichen Blasmusikerlebnis zu machen“, schreibt der Musikverein Leibertingen in einer Pressemitteilung. „In der jüngsten Zeit haben sie durch mehrere Auftritte in der Region ihren Namen durch tolle Auftritte noch bekannter gemacht.“

Am Sonntag spielt die Musikkapelle aus Vilsingen zum Frühschoppen. Der Musikverein Rorgenwies unterhält die Gäste am Nachmittag. Zum Mittagessen gibt es Schlachtplatte und andere Gerichte. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.